Juventus - Spezia 2 - 0 Live: Morata e Chiesa indirizzano il match (Di martedì 2 marzo 2021) Altra grande azione di Bernardeschi sulla sinistra: la palla al centro trova Chiesa, il suo tiro viene in un primo tempo viene respinto da Provedel, poi da terra l'esterno ribadisce in rete il 2 - 0 ... Leggi su globalist (Di martedì 2 marzo 2021) Altra grande azione di Bernardeschi sulla sinistra: la palla al centro trova, il suo tiro viene in un primo tempo viene respinto da Provedel, poi da terra l'esterno ribadisce in rete il 2 - 0 ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, è iniziata #JuveSpezia! Con determinazione verso la vittoria! ??????????, ??????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - juventusfc : RECAP ?? Le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveSpezia ?? - TheJohnMario : RT @ActuFoot_: ?? But d'Alvaro Morata pour la Juve ! JUVENTUS 1-0 SPEZIA - TheJohnMario : RT @ActuFoot_: ?? But de Chiesa pour le break ! JUVENTUS 2-0 SPEZIA -