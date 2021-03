Juve - Spezia | Pirlo si aggrappa a Cristiano Ronaldo

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : RECAP ?? Le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveSpezia ?? - juventusfc : ?????? ?????? ????????? Quello che c'è da sapre su #JuveSpezia ?? - mascio82 : @itsmatthewbrain @FdR__85 E fuori dalla coppa Italia con lo spezia...almeno l’anno scorso avevi fatto un turno in p… - sportli26181512 : Sanremo, Bugo: 'Non potevo cantare stasera perché gioca la Juve'. VIDEO: Bugo potrà godersi la partita della sua Ju… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Spezia

... Pirlo sa che non può sbagliare e nel match di stasera che apre la venticinquesima giornata di A, deve a tutti i costi conquistare i tre punti con lo...All'Allianz Stadium, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...Le formazioni ufficiali di Juventus-Spezia, match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021 ...La Juventus questa sera ospita lo Spezia cercando di cancellare il pareggio contro il Verona: il dato sui gol subiti nei secondi tempi ...