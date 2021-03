Il Commissario Ricciardi 2 con Lino Guanciale ci sarà | quali libri verranno adattati?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 marzo 2021) Il2 sarebbe già ufficiale, e del resto non c’erano dubbi. L’ottimo riscontro di pubblico, che ogni lunedì sera per sei settimane, si è sintonizzato su Rai1, pare aver convinto il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati a confermare la fiction per una seconda stagione. La fiction ha registrato una media di 5 milioni di spettatori e uno share del 23.5%. Anche Enrico Ianniello, che interpreta il dottor Modo, ne è convinto, tant’è che in un’intervista a Tv Mia, ha anticipato che una seconda stagione sarebbe già in programma: “Mi godo il successo de Il, anche perché si parla già di realizzare delle altre puntate.” Così,, che si è detto molto affezionato al personaggio, tornerà nei panni del tormentato protagonista. Ma ...