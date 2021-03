Grande Fratello Vip, la finale: Dayane Mello eliminata con il 68% delle preferenze (Di martedì 2 marzo 2021) Grande Fratello Vip, la finale: Clamoroso Dayane Mello eliminata con il 68% delle preferenze. Insieme a Tommaso Zorzi è stata una delle concorrenti simbolo di questa quinta edizione. La modella brasiliana ha spaccato a metà sia il pubblico che la casa, o la ami o la “odi”. Un esito inaspettato per una finale che sta riservando tantissimi colpi di scena. Il Grande Fratello Vip non smette di stupire e quando sembra tutto scontato è il momento che tutto cambia. Dayane Mello è stata per tutta l’edizione la favorita alla vittoria insieme a Tommaso Zorzi è colei che ha creati più dinamiche e litigi di tutti i concorrenti nella casa. dalla storia d’amore con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 2 marzo 2021)Vip, la: Clamorosocon il 68%. Insieme a Tommaso Zorzi è stata unaconcorrenti simbolo di questa quinta edizione. La modella brasiliana ha spaccato a metà sia il pubblico che la casa, o la ami o la “odi”. Un esito inaspettato per unache sta riservando tantissimi colpi di scena. IlVip non smette di stupire e quando sembra tutto scontato è il momento che tutto cambia.è stata per tutta l’edizione la favorita alla vittoria insieme a Tommaso Zorzi è colei che ha creati più dinamiche e litigi di tutti i concorrenti nella casa. dalla storia d’amore con ...

