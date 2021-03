GF Vip: I fan di Dayane Mello e la Raccolta Fondi Dopo la Sua Sconfitta! (Di martedì 2 marzo 2021) A vincere questa edizione del Grande Fratello Vip è stato l’influencer milanese Tommaso Zorzi. Un finale inaspettato per i tantissimi ammiratori brasiliani di Dayane Mello, i quali hanno deciso di aprire una Raccolta Fondi per la loro beniamina. Scopriamo insieme i dettagli! Il Grande Fratello Vip è giunto al termine e, come la maggior parte dei telespettatori si aspettava, è stato Tommaso Zorzi a vincerlo. Anche Dayane Mello però, è stata una concorrente molto amata tanto che, i suoi profili social, sono cresciuti in modo esponenziale. Il suo Instagram infatti, è ad un passo dal milione di follower e, questo, lo si deve soprattutto ai tanti personaggi dello spettacolo brasiliano che l’hanno pubblicizzata e sostenuta. La modella brasiliana, si è fatta conoscere nel suo paese nativo, ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 2 marzo 2021) A vincere questa edizione del Grande Fratello Vip è stato l’influencer milanese Tommaso Zorzi. Un finale inaspettato per i tantissimi ammiratori brasiliani di, i quali hanno deciso di aprire unaper la loro beniamina. Scopriamo insieme i dettagli! Il Grande Fratello Vip è giunto al termine e, come la maggior parte dei telespettatori si aspettava, è stato Tommaso Zorzi a vincerlo. Ancheperò, è stata una concorrente molto amata tanto che, i suoi profili social, sono cresciuti in modo esponenziale. Il suo Instagram infatti, è ad un passo dal milione di follower e, questo, lo si deve soprattutto ai tanti personaggi dello spettacolo brasiliano che l’hanno pubblicizzata e sostenuta. La modella brasiliana, si è fatta conoscere nel suo paese nativo, ...

