Gasp sul Crotone: mai abbassare la guardia «Zapata è l’unico che può recuperare» (Di martedì 2 marzo 2021) «Domani (mercoledì 3 marzo, ndr) dobbiamo avere le precauzioni e le attenzioni giuste: nel campionato italiano non ci sono partite facili». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro il Crotone. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 2 marzo 2021) «Domani (mercoledì 3 marzo, ndr) dobbiamo avere le precauzioni e le attenzioni giuste: nel campionato italiano non ci sono partite facili». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroerini, alla vigilia della sfida contro il

webecodibergamo : Gasp sul Crotone: mai abbassare la guardia «Zapata è l’unico che può recuperare» - gius_schiralli : @Alehander_Ver @FabRavezzani E infatti è quello che ha detto il direttore. Lo fa il Gasp con la Juve e finisce sul… - alwaystoned_ : @Alessan25709324 Esatto però non mi sta sul cazzo come gasperini e porterebbe anche meno aspettative. Gasp dopo 2 partite storte lo cacciano - tuttoatalanta : LIVE FORMAZIONI - Torna la Serie A! Tutte le ultime LIVE sul 24° turno. Possibile turn-over per Gasp… - millotostao : RT @jokervero: @tancredipalmeri Per regolamento il rosso è sacrosanto infatti se noti Gasp non discute sul rosso ma sul fatto che secondo l… -