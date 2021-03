Flash News del 2 Marzo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) E’ atteso in giornata il nuovo Dpcm con le misure anti Covid-19 che entreranno in vigore dal 6 Marzo. Questa mattina, il confronto tra Governo, esperti del CTS e Regioni. Ultimo nodo da sciogliere è quello sulla scuola, con l’ipotesi di tenere gli istituti chiusi in zona rossa e nelle aree a più alto contagio; C’è allarme per le varianti che spingono in su il numero dei nuovi contagi: ieri oltre 13.000 a fronte di un minor numero di tamponi. In aumento i ricoveri sia nelle terapie intensive che nei reparti ordinari. Sempre drammatico il numero delle vittime, 246 e sale il tasso di positività al 7,6%; Con l’aumento dei contagi e della pressione sugli ospedali, cambiano i colori delle Regioni: nel loro interno anche dei Comuni. Como e Cremona, per esempio, sono in zona arancione scuro. Peggiora anche la situazione in Emilia Romagna, dove Bologna e Modena si ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021) E’ atteso in giornata il nuovo Dpcm con le misure anti Covid-19 che entreranno in vigore dal 6. Questa mattina, il confronto tra Governo, esperti del CTS e Regioni. Ultimo nodo da sciogliere è quello sulla scuola, con l’ipotesi di tenere gli istituti chiusi in zona rossa e nelle aree a più alto contagio; C’è allarme per le varianti che spingono in su il numero dei nuovi contagi: ieri oltre 13.000 a fronte di un minor numero di tamponi. In aumento i ricoveri sia nelle terapie intensive che nei reparti ordinari. Sempre drammatico il numero delle vittime, 246 e sale il tasso di positività al 7,6%; Con l’aumento dei contagi e della pressione sugli ospedali, cambiano i colori delle Regioni: nel loro interno anche dei Comuni. Como e Cremona, per esempio, sono in zona arancione scuro. Peggiora anche la situazione in Emilia Romagna, dove Bologna e Modena si ...

