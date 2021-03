First Capital, informativa settimanale acquisto azioni proprie (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – First Capital ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 22 e il 26 febbraio 2021 inclusi, ha acquistato 4.400 azioni proprie, pari allo 0,172% dell’attuale Capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 17,613 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 77.495,00 euro. Pertanto, all’1 marzo, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 55.098 azioni proprie, pari al 2,157% del Capitale sociale. Intanto, sul listino milanese, si muove al rialzo First Capital che si attesta a 17,7 euro, con un ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che, nell’ambito del programma didi, tra il 22 e il 26 febbraio 2021 inclusi, ha acquistato 4.400, pari allo 0,172% dell’attualee sociale, ad un prezzo medio unitario di 17,613 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 77.495,00 euro. Pertanto, all’1 marzo, essendo presenti altregià in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 55.098, pari al 2,157% dele sociale. Intanto, sul listino milanese, si muove al rialzoche si attesta a 17,7 euro, con un ...

Ultime Notizie dalla rete : First Capital Ipervox chiude round da 300mila euro: entra Cdp Venture Capital ... ha detto Stefano Molino, Responsabile Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital SGR - Fondo ... 'Siamo orgogliosi di essere tra le prime startup voice - first a voler anticipare i tempi: vogliamo ...

Keyloop Acquires RAPID RTC and enquiryMAX These are amongst the first actions Keyloop (formerly known as the International division of CDK ... RAPID RTC was a portfolio company of Sageview Capital. RSM Corporate Finance LLP acted as exclusive ...

Net Insurance, First Capital sale al 5,14% Teleborsa Unifrax, Backed by Clearlake Capital, Announces Lithium Ion Battery Anode Technology Coming Early Next Year Unifrax, the leading manufacturer of high-performance specialty materials, today introduced its latest proprietary technology, SiFAB™ Silicon Fiber Anode Battery Technology by Unifrax. SiFAB, currentl ...

Net Insurance, First Capital sale al 5,14% (Teleborsa) - First Capital è salito al 5,14% nel capitale ordinario di Net Insurance, compagnia assicurativa quotata su AIM Italia. First Capital detiene ora complessivamente 890.934 azioni ordinarie ...

