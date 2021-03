Femmicidio a Truccazzano | processo in Corte d' Assise

Ultime Notizie dalla rete : Femmicidio Truccazzano

Il Giorno

... è accusato di avere ucciso con un fucile a pompa , nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2020 in pieno lockdown, la compagna Alessandra Cità, tranviera dell'Atm sua coetanea, a. Il gup ...... è accusato di avere ucciso con un fucile a pompa , nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2020 in pieno lockdown, la compagna Alessandra Cità, tranviera dell'Atm sua coetanea, a. Il gup ...L'omicidio lo scorso aprile a Truccazzano, nel Milanese. La 47enne, tranviera di Atm, aveva accolto in casa il compagno rimasto senza lavoro. Quando gli ...Rinvio a giudizio per Antonio Vena che ads aprile, in pieno lockdown, sparò alla compagna, la tranviera Alessandra Cità: "Voleva lasciarmi" ...