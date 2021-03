Fauci ribadisce il suo no | ' Niente rinvio per la seconda dose di vaccino Pfizer e Moderna

Robi7114 : Per l'ennesima volta ribadisce -

Ultime Notizie dalla rete : Fauci ribadisce

Globalist.it

Anthonyla scelta americana di non rinviare la seconda inoculazione di vaccino Pfizer e Moderna, come ha scelto di fare la Gran Bretagna. Secondo l'infettivologo della casa Bianca, vi è il ...L'infettivologo della Casa Bianca: "Rischiamo persone meno protette e nuove varianti" Anthonyla scelta americana di non rinviare la seconda inoculazione di vaccino Pfizer e Moderna , come ha scelto di fare la Gran Bretagna. Secondo l'infettivologo della casa Bianca, vi è il ...Il virolgo italo-americano: "Diciamo alle persone che ci vogliono due dosi e poi non possiamo dire: 'ops abbiamo cambiato idea'. Penso che sarebbe un messaggio rischioso'" ...Washington, 2 mar. Adnkronos/Washington Post) – Anthony Fauci ribadisce la scelta americana di non rinviare la seconda inoculazione di vaccino Pfizer e Moderna, come ha scelto di fare la Gran Bretagna ...