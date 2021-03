Draghi lima il nuovo Dpcm per la battaglia vaccini

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 marzo 2021) Dopo Angelo Borrelli via anche Domenico Arcuri, mentre il premier Marioilcon le misure per limitare la diffusione del Covid e delle sue varianti e prepara la ‘’. Il benservito ad Arcuri arriva a pochi minuti dalla chiusura del giuramento dei sottosegretari, un messaggino dello staff del premier avvisa la stampa che il generale Francesco Paolo Figliuolo è ilcommissario straordinario per l’emergenza Covid, con tanto di ringraziamenti del governo per “l’impegno e lo spirito di dedizione” con cui Arcuri ha svolto il compito affidatogli nel pieno dell’emergenza, quando di mascherine e respiratori non ce n’erano, le terapie intensive erano in affanno e il bollettino dei morti non arrestava la sua corsa. Come per Fabrizio ...