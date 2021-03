Donna ordina una pizza al 112 per chiedere aiuto, la Polizia arresta compagno violento | VIDEO (Di martedì 2 marzo 2021) La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 25 anni per il reato di lesioni personali aggravate nei confronti della ex compagna, connazionale di 33 anni. L’intervento è stato effettuato sabato sera in via Brenta a Milano dopo che la Donna ha chiamato il 112 simulando l’ordinazione di una pizza per non insospettire td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Donna ordina una pizza al 112 per chiedere aiuto, la Polizia arresta compagno violento VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 2 marzo 2021) Ladi Stato hato un cittadino marocchino di 25 anni per il reato di lesioni personali aggravate nei confronti della ex compagna, connazionale di 33 anni. L’intervento è stato effettuato sabato sera in via Brenta a Milano dopo che laha chiamato il 112 simulando l’zione di unaper non insospettire td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolounaal 112 per, laproviene da Il Notiziario.

