Covid: Int, in dl Sostegno determinazione contributi non sia discriminatoria (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Labitalia) - L'Istituto nazionale tributaristi (Int), per mano del suo presidente Riccardo Alemanno, lo aveva scritto al neo ministro dell' Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e ora lo ha ribadito anche al viceministro Laura Castelli e al sottosegretario Maria Cecilia Guerra, circa l'importanza del prossimo decreto a Sostegno delle attività produttive. "Molto apprezzata -si legge nella nota dei tributaristi- inoltre la scelta di non utilizzare i codici Ateco quale parametro di individuazione che ha comportato discriminazioni nell'identificazione dei soggetti beneficiari dei contributi, è stato però sottolineato che sarebbe opportuno anche evitare l'applicazione di rigide percentuali delle perdite di fatturato (33%) che hanno cerato e creerebbero discriminazioni per i soggetti al di sotto di tale perdita e che sarebbe pertanto più ...

