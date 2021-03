Covid, firmato il primo Dpcm di Draghi: scuole chiuse in zona rossa. Nelle aree con 250 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti decidono i governatori (Di martedì 2 marzo 2021) Il decreto in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. I dubbi degli enti locali: "Penalizzato chi fa più tamponi. Ora aiuti alle famiglie e controlli anti assembramenti". Finanziata la proroga dei congedi parentali con 200 milioni di euro Leggi su repubblica (Di martedì 2 marzo 2021) Il decreto in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. I dubbi degli enti locali: "Penalizzato chi fa più tamponi. Ora aiuti alle famiglie e controlli anti assembramenti". Finanziata la proroga dei congedi parentali con 200 milioni di euro

