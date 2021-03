Covid, aumenta la pressione sui reparti di terapia intensiva: le Regioni a rischio (Di martedì 2 marzo 2021) Le varianti del Covid 19 continuano a far aumentare i contagi in molte Regioni italiane e la pressione negli ospedali torna a preoccupare. Secondo i dati Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono salite a 9 le Regioni in cui la pressione si fa sentire. Nello specifico, sono passate da 8 a 9 quelle che sono sulla soglia critica del 30%, o che l’hanno superata, dei posti letto in terapia intensiva occupati dai malati di Covid. Si ricordi che la soglia del 30% per le terapie intensive e del 40% per le aree non critiche è stata individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020. Inoltre, i dati non tengono conto delle differenze nella composizione della popolazione (per sesso, età, fattori di ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021) Le varianti del19 continuano a farre i contagi in molteitaliane e lanegli ospedali torna a preoccupare. Secondo i dati Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono salite a 9 lein cui lasi fa sentire. Nello specifico, sono passate da 8 a 9 quelle che sono sulla soglia critica del 30%, o che l’hanno superata, dei posti letto inoccupati dai malati di. Si ricordi che la soglia del 30% per le terapie intensive e del 40% per le aree non critiche è stata individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020. Inoltre, i dati non tengono conto delle differenze nella composizione della popolazione (per sesso, età, fattori di ...

