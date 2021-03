Controlli dei Nas nei bar degli ospedali. Uno su tre è irregolare. Violate soprattutto le norme anti contagio. Trovati anche alimenti scaduti o non tracciabili (Di martedì 2 marzo 2021) I Carabinieri del Nas, hanno condotto, insieme al Ministero della Salute, una campagna di Controlli a livello nazionale che ha interessato bar e servizi di ristoro degli ospedali e dei presidi sanitari pubblici e privati. “Principale finalità del servizio – fanno sapere dall’Arma – è la tutela del cittadino che, accedendo a tali centri per motivi sanitari, si possa rivolgere in sicurezza ai servizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia in relazione alla salubrità dei prodotti consumati, sia alla protezione da possibili contagi da Covid-19”. I Controlli condotti negli ultimi giorni hanno interessato 382 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati in aree interne di strutture sanitarie, dei quali 132 hanno evidenziato irregolarità. “Complessivamente – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 marzo 2021) I Carabinieri del Nas, hanno condotto, insieme al Ministero della Salute, una campagna dia livello nazionale che ha interessato bar e servizi di ristoroe dei presidi sanitari pubblici e privati. “Principale finalità del servizio – fanno sapere dall’Arma – è la tutela del cittadino che, accedendo a tali centri per motivi sanitari, si possa rivolgere in sicurezza ai servizi di somministrazione die bevande, sia in relazione alla salubrità dei prodotti consumati, sia alla protezione da possibili contagi da Covid-19”. Icondotti negli ultimi giorni hanno interessato 382 esercizi di somministrazione die bevande collocati in aree interne di strutture sanitarie, dei quali 132 hanno evidenziato irregolarità. “Complessivamente – ...

