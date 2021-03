Claudio Fratini | fidanzato di Malika Ayane | “Ora sto finalmente bene”

(Di martedì 2 marzo 2021)è il nuovo compagno di. La cantante, insieme a lui, è riuscita a ritrovare il sorriso.è noto al grande pubblico, oltre che per essere il manager di noti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche per la sua relazione con. La cantante, che ha deciso di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Fratini

CheDonna.it

... o Malika Ayana, che dopo la storia d'amore con Cremonini e il matrimonio naufragato con Brugia , oggi è felice tra le braccia del manager. Percorso simile per Francesco Renga , che ...Malika Ayane , dopo un passato sentimentale turbolento (il fidanzamento con Cesare Cremonini e le nozze con Federico Brugia), ora è felice accanto al manager. Ghemon è fidanzato con ...Claudio Fratini è il nuovo compagno di Malika Ayane. La cantante, insieme a lui, è riuscita a ritrovare il sorriso.Alloggeranno a Sanremo da soli o in coppia? Le dolci metà saranno a casa a guardare la tv o in hotel a vederli dalla camera e ad attenderli dopo l’esibizione? Viste le restrizioni causa Covid, c’è da ...