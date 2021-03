BTP green prima emissione | scadenza 30 aprile 2045 | previsioni cedola

(Di martedì 2 marzo 2021) Ladel nuovo BTPè imminente. Il Tesoro ha dato infatti mandato a un pool di banche per curare il collocamento del primo BTP verde della storia italiana. Il fatto che l’operazione sia imminente lo si intuisce anche dalla diffusione, negli ambienti degli analisti, delle primesul possibile ammontare della. Il lancio delle nuove obbligazioni stataliera stato anticipato dal piano aste titoli di stato 2021 presentato alla fine dello scorso anno. Il BTP, assieme al nuovo BTP Short Term, fu già allora indicato come la grande novità prevista dal MEF per il nuovo anno in affiancamento alle tradizionali aste di Buoni del Tesoro Poliennali previste alla luce del fabbisogno pubblico. Indice Primo BTP ...

Nelle stesse ore in cui il Tesoro collocava il suo primo, Enel ha emesso oggi obbligazioni perpetue ibride . Elevati gli ordini raccolti, pari a 6,75 miliardi di euro. Si è trattato di un bond in due tranche: la prima è 'non callable' per 6,5 anni,... Chiuso il collocamento del primo con l'emissione di titoli per 8,5 miliardi di euro l'ammontare. Il primo bond dell'Italia, con scadenza aprile 2045, è stato collocato via sindacato da un pool di banche composto da ...