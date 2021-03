Benevento-Verona, i convocati di Inzaghi: ci sono Improta e Schiattarella (Di martedì 2 marzo 2021) Filippo Inzaghi ha reso noto l’elenco dei convocati della partita che vedrà il Benevento affrontare il Verona mercoledì sera al Vigorito. Poche assenze per il tecnico piacentino che dunque può permettersi alcuni ballottaggi. Questa la lista: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori, Letizia, Glik, Caldirola,Tuia, Depaoli, Foulon, Pastina, Viola, Schiattarella, Tello, Hetemaj, Ionita, Dabo, Diambo, R. Insigne, Improta, Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Filippoha reso noto l’elenco deidella partita che vedrà ilaffrontare ilmercoledì sera al Vigorito. Poche assenze per il tecnico piacentino che dunque può permettersi alcuni ballottaggi. Questa la lista: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori, Letizia, Glik, Caldirola,Tuia, Depaoli, Foulon, Pastina, Viola,, Tello, Hetemaj, Ionita, Dabo, Diambo, R. Insigne,, Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini. SportFace.

sportface2016 : #BeneventoVerona, i convocati di #Inzaghi - sportface2016 : #BeneventoVerona Le dichiarazioni di Pippo #Inzaghi alla vigilia della sfida del Vigorito contro gli scaligeri - TV7Benevento : BENEVENTO PRONTO PER LA SFIDA CON IL VERONA. ASSENTI BARBA E IAGO FALQUE... - NTR24 : Benevento-Verona, i convocati di Inzaghi: Improta e Schiattarella ok, out Iago Falque -