Andrea Di Carlo: chi è il compagno di Arisa (Di martedì 2 marzo 2021) Arisa sembra innamorarsi solo di persone che fanno parte del mondo della musica: nel corso della sua vita infatti i suoi compagni sono stati Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani, e successivamente il manager Lorenzo Zambelli, che ha curato anche i suoi interessi. L’ultimo sembra essere “quello giusto”, visto che la relazione con Andrea Di Carlo, iniziata nel settembre 2020, si trasformerà nei prossimi mesi in matrimonio. Scopri di più Arisa, le cinque migliori canzoni Chi è Andrea Di Carlo? Andrea Di Carlo, attuale compagno di Arisa è anch’esso un manager piuttosto affermato, in quanto proprietario dell’azienda Adc Management, che cura gli interessi di diversi artisti. Inoltre è un nome piuttosto conosciuto ... Leggi su giornal (Di martedì 2 marzo 2021)sembra innamorarsi solo di persone che fanno parte del mondo della musica: nel corso della sua vita infatti i suoi compagni sono stati Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani, e successivamente il manager Lorenzo Zambelli, che ha curato anche i suoi interessi. L’ultimo sembra essere “quello giusto”, visto che la relazione conDi, iniziata nel settembre 2020, si trasformerà nei prossimi mesi in matrimonio. Scopri di più, le cinque migliori canzoni Chi èDiDi, attualediè anch’esso un manager piuttosto affermato, in quanto proprietario dell’azienda Adc Management, che cura gli interessi di diversi artisti. Inoltre è un nome piuttosto conosciuto ...

infocamere : ?? L'#industria resiste ??? 'La manifattura sopravvissuta all'ultima crisi è più resiliente' su @sole24ore #imprese… - carlo_tommasi : @Pontifex_it ? Giorno 2912° dell'#AnticristoBergoglio. GESÙ ci dice: 'Guardate le opere malvage di #bergoglio e c… - Andrea__Noli : RT @ElectionDay_tw: #Italia Il partito di Carlo Calenda sta cercando di farsi spazio nello scenario politico italiano, ma al suo interno i… - CandemFanpege : Dite tutto ma io una cosa la so e continuerò a crederci che Can non gestisce più il suo profilo instragram ma è ADC… - yoursoulslight : @PollicinoAndrea -chiamo Carlo invece di Andrea, ma comunque non ci capiamo più niente. 2) stai sottovalutando dei… -