Amadeus appello per Zaki: "Torni libero al più presto" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dal palco dell'Ariston Amadeus lancia un appello per la liberazione di Patrick Zaki, lo studente 29enne dell'Università di Bologna recluso da un anno in Egitto: "Rischia una condanna a 45 anni di carcere: da cittadini e uomini civili non possiamo che augurarci che Patrick Torni libero il più presto possibile e possa riprendere a studiare nella sua Bologna". "Grazie Amadeus #Sanremo2021 #freepatrickZaki": così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, ringrazia su Twitter il conduttore del festival per aver accolto l'invito a rilanciare l'appello per la liberazione dello studente detenuto in Egitto.

