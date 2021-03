Windows 10, se avete molte schermate blu provate ad aggiornare i driver wireless Intel (Di lunedì 1 marzo 2021) Di recente avete riscontrato problemi con il vostro PC Windows 10 collegandovi ad una rete internet wireless oppure nell’utilizzo di dispositivi connessi via bluetooth? Pensate che i BSoD (Blue Screen of Death) ormai siano parte della vostra vita? Controllate gli aggiornamenti dei driver wireless Intel, è stata rilasciata una nuova versione che corregge proprio questi problemi. Gli aggiornamenti in questione riguardano i driver Wi-Fi Intel PROSet/wireless Software 22.30.0 e Intel wireless Bluetooth 22.30.0. La nuova versione dei software porta miglioramenti nella stabilità e nella sicurezza, si consiglia caldamente agli utenti in possesso di hardware compatibile di procedere all’aggiornamento. Nello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Di recenteriscontrato problemi con il vostro PC10 collegandovi ad una rete internetoppure nell’utilizzo di dispositivi connessi via bluetooth? Pensate che i BSoD (Blue Screen of Death) ormai siano parte della vostra vita? Controllate gli aggiornamenti dei, è stata rilasciata una nuova versione che corregge proprio questi problemi. Gli aggiornamenti in questione riguardano iWi-FiPROSet/Software 22.30.0 eBluetooth 22.30.0. La nuova versione dei software porta miglioramenti nella stabilità e nella sicurezza, si consiglia caldamente agli utenti in possesso di hardware compatibile di procedere all’aggiornamento. Nello ...

LucaPanofsky : e niente, alla fine me lo voglio risolvere perché non ha senso arrendersi per i sassolini in faccia. Qua però avete… - sacco89 : Poi se il problema è che la gente non aggiorna, quello è un altro discorso. Linux è ancora qualcosa che richiede un… -