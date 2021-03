"Ve lo avevo promesso". Il gesto di Walter Zenga sconvolge il figlio Andrea: colpaccio della D'Urso (Di lunedì 1 marzo 2021) “L'avevo promesso. Ho preso l'aereo e sono arrivato”: Walter Zenga mantiene la parola. Andrea e Nicolò Zenga lo incontrano a Milano. “Abbiamo parlato per due ore e mezza. Non dobbiamo più parlare del passato”, dice. “Ho parlato con Nicolò ed appena Andrea è uscito abbiamo trovato il momento adatto per ritrovarci”. Walter è commosso. “La cosa più bella? Ti voglio bene papà”, continua. Ma Zenga non ha sentito la sua ex moglie, Roberta Termali. Il tutto, ovviamente, a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, la puntata è quella di domenica 28 febbraio. La D'Urso manda in onda i video esclusivi di quell'incontro. Poi il famoso drive in dedicato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) “L'. Ho preso l'aereo e sono arrivato”:mantiene la parola.e Nicolòlo incontrano a Milano. “Abbiamo parlato per due ore e mezza. Non dobbiamo più parlare del passato”, dice. “Ho parlato con Nicolò ed appenaè uscito abbiamo trovato il momento adatto per ritrovarci”.è commosso. “La cosa più bella? Ti voglio bene papà”, continua. Manon ha sentito la sua ex moglie, Roberta Termali. Il tutto, ovviamente, a Live-Non è la D', il programma di Barbara D'in onda su Canale 5, la puntata è quella di domenica 28 febbraio. La D'manda in onda i video esclusivi di quell'incontro. Poi il famoso drive in dedicato a ...

