Tronchetti Provera: 'Suning manterrà il supporto all'Inter' (Di lunedì 1 marzo 2021) 'Suning? Bisogna restare alle dichiarazioni ufficiali, ha avuto una iniezione di liquidità che riguarda la holding che possiede l'Inter. La società ha confermato l'impegno e dovrebbe esserci un ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 marzo 2021) '? Bisogna restare alle dichiarazioni ufficiali, ha avuto una iniezione di liquidità che riguarda la holding che possiede l'. La società ha confermato l'impegno e dovrebbe esserci un ...

Yuro_23 : Tronchetti Provera sa come finirà è pacifico - DucaOfficial : RT @_enz29: Ma come fate a sopportare Tronchetti Provera? Lui e le sue cazzate su Messi - _enz29 : Ma come fate a sopportare Tronchetti Provera? Lui e le sue cazzate su Messi - FcInterNewsit : Tronchetti Provera: 'Pirelli non sarà più sponsor Inter, resterà un legame. Suning ha confermato gli impegni' - sportli26181512 : Tronchetti Provera: “Suning manterrà il supporto all’Inter”: Tronchetti Provera: “Suning manterrà il supporto all’I… -