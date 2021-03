Trentalange: «Entro due anni spero di portare le donne ad arbitrare regolarmente in Serie A» (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange, ha mostrato soddisfazione oggi ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, per l’esperimento di Orsato in tv, anche se non sa se verrà ripetuto ogni domenica “Ieri è stato un momento importante, dobbiamo fare un’analisi ma credo sia stato un buon inizio, l’ospitalità è stata corretta e i messaggi sono passati. Non siamo bravissimi a comunicare, siamo più bravi ad arbitrare, ma se si conosce l’aspetto più umano dell’arbitro forse diamo un servizio in più al calcio e al sistema”. Trentalange ha poi parlato anche della violenza anche solo verbale che si usa nei confronti dei direttori di gara “La violenza contro gli arbitri va repressa e lo si fa mettendo in atto un sistema di prevenzione che non può che essere culturale. Se si conosce l’arbitro, il diverso, se lo si vede nel ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente dell’Aia, Alfredo, ha mostrato soddisfazione oggi ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, per l’esperimento di Orsato in tv, anche se non sa se verrà ripetuto ogni domenica “Ieri è stato un momento importante, dobbiamo fare un’analisi ma credo sia stato un buon inizio, l’ospitalità è stata corretta e i messaggi sono passati. Non siamo bravissimi a comunicare, siamo più bravi ad, ma se si conosce l’aspetto più umano dell’arbitro forse diamo un servizio in più al calcio e al sistema”.ha poi parlato anche della violenza anche solo verbale che si usa nei confronti dei direttori di gara “La violenza contro gli arbitri va repressa e lo si fa mettendo in atto un sistema di prevenzione che non può che essere culturale. Se si conosce l’arbitro, il diverso, se lo si vede nel ...

napolista : Trentalange: «Entro due anni spero di portare le donne ad arbitrare regolarmente in Serie A» Il presidente dell’Ai… - infoitsport : La rivoluzione di Trentalange: “Arbitri donna in Serie A entro due anni” - infoitsport : Trentalange: «Arbitro donna in Serie A entro due anni» - infoitsport : Trentalange: 'Orsato in tv un buon inizio. Vorrei donne arbitro in A entro due anni' - DenisDecorte : Trentalange: «Arbitro donna in Serie A entro due anni» via @OneFootball. Leggilo qui: -