(Di lunedì 1 marzo 2021) 'Non deve esserciper la. Con i sindaci e i rappresentanti delle istituzioni comuni, si può discutere, anche polemizzando con forza, ma gli atti delinquenziali sono solo da condannare. ...

LaGazzettaWeb : Trani, attentato al sindaco, la visita di Piemontese: «Non c'è spazio per la violenza» - puglianotizie24 : Attentato sindaco di Trani, la solidarietà di Zingaretti - littlemixftlodo : RT @rtl1025: ?? #Attentato incendiario ai danni del portone dell'edificio in cui abita il sindaco di #Trani, Amedeo #Bottaro. Oltre a denunc… - Dixy62553861 : RT @TgrRaiPuglia: L'attentato a poche ore dall'ordinanza con cui il Comune di Trani ha vietato, nella zona della movida, lo stazionamento e… - BisceglieLiveIt : #Bisceglie ?Attentato incendiario all'abitazione del Sindaco di Trani, la solidarietà di Angarano -

Ultime Notizie dalla rete : Trani attentato

La Gazzetta del Mezzogiorno

...di amicizia personale e di fraterna vicinanza - ha aggiunto Piemontese - testimoniamo la solidarietà politica e istituzionale che si traduce nel completo sostegno dell'azione del sindaco di'. ...Sponsor- A fuoco il portone di casa del sindaco diAmedeo Bottaro. Nella notte un incendio è stato appiccato al portone dello stabile in cui vive ... L'nei confronti del sindaco ...Attentato incendiario ai danni del portone dell'edificio in cui abita il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, dopo l'ordinanza di blocco alla movida serale.© 1996 - 2021 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Per la tua pubblicità sul sito: Clicca qui. Contatti. Cookie Policy Privacy Policy. Affaritaliani, prima d ...