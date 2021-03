Tanta carne a cuocere per Honor: pieghevole, tablet e top di gamma (Di lunedì 1 marzo 2021) Il distacco da Huawei potrebbe aver fatto bene a Honor, che sta vivendo una seconda gioventù. Il ban USA ha praticamente costretto la casa madre a lasciar andare il sub-brand, adesso libero di operare, probabilmente al netto delle restrizioni commerciali che pesavano sul brand principale (da cui la possibilità di tornare ad utilizzare i servizi Google, di per sé una gran cosa). Come riportato dal portale di informazione ‘gizmochina.com‘, ci ha pensato il solito Digital Chat Station a fare il punto della situazione sui prodotti che il produttore cinese ha in serbo per il 2021. L’OEM dovrebbe lanciare smartphone entry-level e di fascia media (così da coprire ogni segmento del mercato), anche un nuovo top di gamma, con un processore di ultima generazione (non sappiamo ancora quale) ed una fotocamera particolarmente performante. Il device in questione sarà ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Il distacco da Huawei potrebbe aver fatto bene a, che sta vivendo una seconda gioventù. Il ban USA ha praticamente costretto la casa madre a lasciar andare il sub-brand, adesso libero di operare, probabilmente al netto delle restrizioni commerciali che pesavano sul brand principale (da cui la possibilità di tornare ad utilizzare i servizi Google, di per sé una gran cosa). Come riportato dal portale di informazione ‘gizmochina.com‘, ci ha pensato il solito Digital Chat Station a fare il punto della situazione sui prodotti che il produttore cinese ha in serbo per il 2021. L’OEM dovrebbe lanciare smartphone entry-level e di fascia media (così da coprire ogni segmento del mercato), anche un nuovo top di, con un processore di ultima generazione (non sappiamo ancora quale) ed una fotocamera particolarmente performante. Il device in questione sarà ...

