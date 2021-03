Servizi Italia continua il programma di buy-back (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 22 al 26 febbraio 2021, complessivamente 19.500 azioni ordinarie pari allo 0,061% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2538 euro per un controvalore pari a 43.949,75 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.652.260 azioni proprie pari al 5,19% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese, spicca il volo Servizi Italia, che si attesta a 2,31 euro, con un aumento del 3,12%. Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 22 al 26 febbraio 2021, complessivamente 19.500 azioni ordinarie pari allo 0,061% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2538 euro per un controvalore pari a 43.949,75 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.652.260 azioni proprie pari al 5,19% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese, spicca il volo, che si attesta a 2,31 euro, con un aumento del 3,12%.

tueetterin : RT @potere_alpopolo: ??In Italia le multinazionali evadono oltre 6 miliardi di tasse, spostano i profitti nei paradisi fiscali. Se ancora v… - taslab : RT @ProvinciaTrento: ??#WiFi all'aperto nelle piazze e nei centri abitati grazie alla collaborazione con @MISE_GOV, @Infratel_Italia e @TnDi… - info_CDR : #1marzo I #TLC I #Intred: comunicata l’aggiudicazione del bando di gara @Infratel_Italia per servizi di connettivit… - MaryWinner6 : RT @jimmomo: Giornalista, asilo politico in Francia, rapito dai servizi iraniani mentre si trovava in Iraq per lavoro, torturato e giustizi… - LucaRuberti : RT @potere_alpopolo: ??In Italia le multinazionali evadono oltre 6 miliardi di tasse, spostano i profitti nei paradisi fiscali. Se ancora v… -