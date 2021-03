Sei Nazioni: Galles vince, Inghilterra indisciplinata (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Sei Nazioni è nel pieno dei giochi. Le squadre di rugby si stanno sfidando sul campo per decretare la migliore squadra tra quelle che in gara. Al momento il Galles guida la classifica, seguito dalla Francia. L’Irlanda occupa il terzo posto e al quarto si trova invece l’Inghilterra. La Scozia è in quinta posizione mentre l’Italia con 0 punti chiude la classifica. Italia-Irlanda Six Nations: la Caporetto della squadra azzurra Sei Nazioni, qual è la marcia in più del Galles? Il Galles di mister Wayne Pivac, è in testa alla classifica di Sei Nazioni. La squadra che finora ha raccolto 14 punti, gioca un rugby impeccabile. Qual è il loro segreto? Sicuramente l’atteggiamento. I giocatori di Pivac non si arrendono mai e ogni volta che devono scendere in campo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Seiè nel pieno dei giochi. Le squadre di rugby si stanno sfidando sul campo per decretare la migliore squadra tra quelle che in gara. Al momento ilguida la classifica, seguito dalla Francia. L’Irlanda occupa il terzo posto e al quarto si trova invece l’. La Scozia è in quinta posizione mentre l’Italia con 0 punti chiude la classifica. Italia-Irlanda Six Nations: la Caporetto della squadra azzurra Sei, qual è la marcia in più del? Ildi mister Wayne Pivac, è in testa alla classifica di Sei. La squadra che finora ha raccolto 14 punti, gioca un rugby impeccabile. Qual è il loro segreto? Sicuramente l’atteggiamento. I giocatori di Pivac non si arrendono mai e ogni volta che devono scendere in campo ...

