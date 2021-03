Sanremo 2021, Amadeus annuncia Laura Pausini ospite: “Verrà a cantare” (Di lunedì 1 marzo 2021) Doo aver vinto il Golden Globe, la cantante di Io Sì (Seen) sarà ospite durante la seconda serata del Festival mercoledì 3 marzo 2021 L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 1 marzo 2021) Doo aver vinto il Golden Globe, la cantante di Io Sì (Seen) saràdurante la seconda serata del Festival mercoledì 3 marzoL'articolo proviene da Gossip e Tv.

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - WARNERMUSICIT : 27 febbraio 1993 27 febbraio 2021 28 anni fa @LauraPausini vinceva il Festival di Sanremo con ‘La solitudine’ iniz… - Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - Frank82220072 : @Sanremo_2021 @Im_ImErUb Azz e lo invitate anche. L'avevamo scampata non era tra i concorrenti. C'è lo ritroviamo c… - MarioAbateJunio : RT @Agenzia_Ansa: Noemi: a #Sanremo2021 porto la nuova me. In gara con Glicine, uno dei brani del nuovo album Metamorfosi #ANSA https://t.c… -