(Di lunedì 1 marzo 2021) RIONERO IN VULTURE - La Corte di appello di Salerno hastamani Donato, di 43 anni, rimasto unico imputato dell'di Bruno Augusto, ucciso a Rionero in Vulture () ...

LaGazzettaWeb : Potenza, omicidio Cassotta: assolto il 43enne Prota. Delitto senza colpevole - babbuezzu : #MBS #Khashoggi #RenzidArabia #rinascimento #Biden prima di pubblicare il rapporto sull'assassinio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza omicidio

La Gazzetta del Mezzogiorno

RIONERO IN VULTURE - La Corte di appello di Salerno ha assolto stamani Donato Prota, di 43 anni, rimasto unico imputato dell'di Bruno Augusto Cassotta, ucciso a Rionero in Vulture () il primo ottobre 2008 con 12 colpi di arma da fuoco. Lo si è appreso adal difensore di Prota, l'avvocato Giuseppe ......più completa le conclusioni alle quali è giunto il report dell'intelligence americana sull'... La ragion di Stato - il contenimento nei confronti della proiezione diiraniana, l'...La Corte di appello di Salerno ha assolto stamani Donato Prota, di 43 anni, rimasto unico imputato dell'omicidio di Bruno Augusto Cassotta, ucciso a Rionero in Vulture (Potenza) il primo ottobre 2008 ...RIONERO IN VULTURE - La Corte di appello di Salerno ha assolto stamani Donato Prota, di 43 anni, rimasto unico imputato dell’omicidio di Bruno Augusto Cassotta, ucciso a Rionero in Vulture (Potenza) i ...