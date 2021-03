PODCAST – Inter 3 Genoa 0 | first reaction… Lukaku gol

(Di lunedì 1 marzo 2021) IlsuPartita condotta in maniera perfetta dall’che vince contro ilnella ventiquattresima giornata della Serie A. Nerazzurri subito avanti conche a 32 secondi dal fischio iniziale insacca Perin. Primo tempo dominato dai nerazzurri, ma il punteggio non cambia. Nella ripresa prima Darmian e poi Sanchez, appena entrato, mettono la parola fine al match contro i liguri. Ecco ildi-Nate su. LINK DIRETTO: https://linktr.ee/nate L'articolo proviene damagazine.

inter_nate : Ciao cuori nerazzurri! In questo episodio Cristina e Maria Rosaria commentano #InterGenoa Analisi della partita,… - radiozena1 : In questo podcast i commenti 'a caldo' dopo Inter-Genoa. - inter_nate : RT @_intermagazine: FINITAAAAAAA. #Inter batte #Genoaa 3 a 0. Gol di #Lukaku, #Darmian e #Sanchez +3 ?? PODCAST su @inter_nate ?? https:/… - sportface2016 : #calcio #SerieA #InterGenoa, l'esultanza di #Tramontana (VIDEO) - MariannaBruschi : Domenica pomeriggio, terrazzo. Il @GenoaCFC perde contro @Inter, io guardo la pagina bianca distratta dal sole, in… -

