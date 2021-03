**Pd: Rotta in Direzione, 'vicesegretaria? sia in ottica pluralismo'** (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ho detto che penso che il dibattito di oggi non sia sul prevedere" l'elezione di una vicesegretaria donna "visto che questo è già contenuto nel nostro Statuto" ma "credo che sia nostro interesse discutere come avviene la scelta della vicesegretaria nell'ottica di un pluralismo". Lo dice Alessia Rotta, vicecapogruppo Pd alla Camera ed esponente di Base Riformista, all'Adnkronos a proposito del suo intervento nella Direzione Pd in corso. "Come vogliamo costruire un Pd plurale e quindi di come avverrà questa nomina. Noi non dobbiamo cercare scorciatoie rispetto a quello che è successo" la nomina di una delegazione di ministri tutta al maschile ma "accanto a questo -sottolinea Rotta- c'è bisogna che venga superata una certa cultura del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ho detto che penso che il dibattito di oggi non sia sul prevedere" l'elezione di unadonna "visto che questo è già contenuto nel nostro Statuto" ma "credo che sia nostro interesse discutere come avviene la scelta dellanell'di un". Lo dice Alessia, vicecapogruppo Pd alla Camera ed esponente di Base Riformista, all'Adnkronos a proposito del suo intervento nellaPd in corso. "Come vogliamo costruire un Pd plurale e quindi di come avverrà questa nomina. Noi non dobbiamo cercare scorciatoie rispetto a quello che è successo" la nomina di una delegazione di ministri tutta al maschile ma "accanto a questo -sottolinea- c'è bisogna che venga superata una certa cultura del ...

