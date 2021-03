Nessuna correlazione…

Leggi su butac

(Di lunedì 1 marzo 2021) Nelle scorse settimane ci avete segnalato svariati video di Matteo Gracis, ma ammetto che onestamente sopra una certa durata sono ostici da trattare. Per chi parla davanti alla sua webcam il tempo passa veloce (lo so bene: quando facevo i video per BUTAC perdevo più tempo a tagliarli e montarli che a farli) per chi invece deve ascoltarli e smontarne le affermazioni a volte diventa un calvario. È “facile” raccontare cose mostrando link alle proprie fonti quando le stesse altro non sono che semplici articoli di giornale, più complesso quelle “fonti” è verificarle. A questo giro il video che ci avete segnalato però è di soli quattro minuti e rotti; si tratta di un montaggio, fatto probabilmente da un fan, dal video di Gracis “Virologi smentiti, sperimentazioni su bambini, varianti letali” e che trovate qui su YouTube. Nel veloce montaggio Gracis riporta alcune notizie di reazioni avverse ...