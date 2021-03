Lombardia | zona arancione scuro per Como e Cremona

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - Insi allarga laper contrastare il diffondersi del Covid e delle varianti. Oltre a Brescia, l'rafforzato scatta per le intere province di, per la città die per altri comuni lombardi. Lo ha stabilito il governatore della, Attilio Fontana, che sulla base delle raccomandazioni della Commissione indicatori Covid 19 della Regione e sentito il ministero della Salute, ha firmato tre ordinanze con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al virus su diverse aree del territorio lombardo. Le misure entreranno in vigore mercoledì 3 marzo con scadenza dopo una settimana, mercoledì 10 marzo compreso. Fatta eccezione per i comuni che da fascia rossa passano ad ...

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha firmato tre nuove ordinanze che entreranno in vigore da mercoledì 3 marzo. Diventeranno zona arancione rafforzata, con la chiusura di tutte le scuole tranne gli asili nido,...