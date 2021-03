Le uscite del mese di marzo

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ci sono tutte le attenuanti del mondo. C'è il fatto che l'inizio di una nuova generazione ormai difficilmente ci fa strappare i capelli e ovviamente c'è di mezzo il COVID con conseguente mancanza di console sul mercato. Tutto, in un modo o nell'altro, porta all'assenza totale o quasi di progetti puramente next-gen. In attesa di un aprile che metterà la next-gen nuovamente in modo dopo mesi di nulla quasi assoluto (qualcuno ha detto Returnal?),si affida a progetti che magari non avranno molto di nuova generazione ma che intanto hanno davvero tutte le carte in regola per stupire, divertire e appassionare. Monster Hunter Rise porta su Switch la pluripremiata saga di Capcom con un gioco evidentemente diverso dal successo di massa targato Monster Hunter World ma con caratteristiche che lo delinano come un potenziale capolavoro. L'altro nome che inevitabilmente attira ...