Lazio | infortunio Lazzari | si teme lo stiramento muscolare

infortunio Lazzari, si teme lo stiramento muscolare per il terzino della Lazio: il giocatore rischia di saltare Juve e Bayern Monaco Piove sul bagnato, in casa Lazio. Già alle prese con l'emergenza in difesa, Simone Inzaghi potrebbe dover fare i conti anche con l'assenza di Lazzari. Il giocatore, uscito anzitempo nella gara contro il Bologna per un fastidio muscolare, si sottoporrà nella prossime ore a nuovi esami strumentali. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 L'entità dell'infortunio non è stata ancora quantificata, ma si teme lo stiramento muscolare, il che comporterebbe uno stop tra i 20 e i 30 giorni, saltando ...

