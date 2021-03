Laura Pausini vince un Golden Globe con Io sì (Seen) (Di lunedì 1 marzo 2021) Laura Pausini è la prima cantante italiana a vincere un Golden Globe, il prestigioso premio attribuito annualmente dai membri della Hollywood Foreign Press, la cui importanza è seconda solo all'Oscar. La canzone vincitrice è Io sì (Seen), brano portante della colonna sonora del film La vita davanti a sé del regista Edoardo Ponti con (la madre) Sophia Loren, superando la concorrenza di Speak Now da Quella notte a Miami e Hear My Voice dal film Il processo ai Chicago 7. Io sì (Seen), scritto con Diane Warren, segna la prima collaborazione di Pausini con la pluripremiata compositrice statunitense già undici volte nominata agli Oscar, e con Bonnie Greenberg (music supervisor di film come Tutto può succedere, Il matrimonio del mio migliore amico, What women ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 marzo 2021)è la prima cantante italiana are un, il prestigioso premio attribuito annualmente dai membri della Hollywood Foreign Press, la cui importanza è seconda solo all'Oscar. La canzone vincitrice è Io sì (), brano portante della colonna sonora del film La vita davanti a sé del regista Edoardo Ponti con (la madre) Sophia Loren, superando la concorrenza di Speak Now da Quella notte a Miami e Hear My Voice dal film Il processo ai Chicago 7. Io sì (), scritto con Diane Warren, segna la prima collaborazione dicon la pluripremiata compositrice statunitense già undici volte nominata agli Oscar, e con Bonnie Greenberg (music supervisor di film come Tutto può succedere, Il matrimonio del mio migliore amico, What women ...

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - Corriere : Golden Globes, Laura Pausini vince per la canzone: Io sì (Seen) - ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - ferropausini : RT @amatipercomesei: Buongiorno con Laura Pausini in tendenza?? - gxallavichx : Svegliata con l'ansia di sapere se Laura Pausini avesse vinto il #GoldenGlobes -