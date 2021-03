Laura Pausini vince il Golden Globe 2021 per “Io sì (Seen)” (Di lunedì 1 marzo 2021) Laura Pausini vince il Golden Globe e per l’occasione ha sfoggiato un look firmato Valentino Laura Pausini vince il Golden Globe Awards 2021 nella categoria Miglior Canzone per l’interpretazione di “Io sì (Seen)” per il film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti e con Sophia Loren. Le sue prime parole sono state di ringraziamento per Edoardo Ponti e Sophia Loren. Quella di quest’anno è sicuramente una edizione dei Golden Globe unica nel suo genere. A causa della difficile condizione dettata dal Covid-19 molte delle grandi kermesse si svolgono in formato digitale e tra queste anche la serata di premiazione dei Golden ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 marzo 2021)ile per l’occasione ha sfoggiato un look firmato ValentinoilAwardsnella categoria Miglior Canzone per l’interpretazione di “Io sì ()” per il film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti e con Sophia Loren. Le sue prime parole sono state di ringraziamento per Edoardo Ponti e Sophia Loren. Quella di quest’anno è sicuramente una edizione deiunica nel suo genere. A causa della difficile condizione dettata dal Covid-19 molte delle grandi kermesse si svolgono in formato digitale e tra queste anche la serata di premiazione dei...

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - isakque : RT @amatipercomesei: X: ma la Pausini quando smette di avere tutto questo successo 'immeritato'? Laura e i pausiniani: #PausiniGoldenGlobes… - edyp_6 : RT @PopCrave: Diane Warren, Laura Pausini and Niccolò Agliardi have won “Best Original Song - Motion Picture” for ‘The Life Ahead’s’ “Io Sì… - Casomai_LP : RT @goldenglobes: Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (@NiccoloAgliardi) f… - yosilvia21 : RT @goldenglobes: Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (@NiccoloAgliardi) f… -