L'Asl: «Torino in isolamento fino a domani, impossibile riunire squadra»

"Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che scade domani a mezzanotte. riunire la squadra è impossibile". Così il direttore generale dell'Asl di Torino Carlo Picco, interpellato dall'ANSA sulla possibilità che domani il Torino affronti la Lazio all'Olimpico di Roma.

