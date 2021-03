Inter, piace Augello della Sampdoria (Di lunedì 1 marzo 2021) Secondo quanto riportato da fcInternews.it, l’Inter di Antonio Conte avrebbe messo nel mirino il terzino sinistro blucerchiato Tommaso Augello. Nessuna trattativa in corso al momento ma soltanto un semplice Interesse da parte del club nerazzurro. Chissà che da un semplice Interessamento non possa nascere una trattativa per la prossima estate. Il terzino di sinistra è un ruolo storicamente complicato in casa Inter che vive ancora la maledizione, almeno secondo tantissime opinioni, della cessione di Roberto Carlos: da allora tanti Interpreti del ruolo più o meno fortunati si sono alternati nell'Inter, ma senza ottenere grande successo.Inter, senti Tronchetti Provera: “Suning ha confermato l’impegno con i ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Secondo quanto riportato da fcnews.it, l’di Antonio Conte avrebbe messo nel mirino il terzino sinistro blucerchiato Tommaso. Nessuna trattativa in corso al momento ma soltanto un sempliceesse da parte del club nerazzurro. Chissà che da un sempliceessamento non possa nascere una trattativa per la prossima estate. Il terzino di sinistra è un ruolo storicamente complicato in casache vive ancora la maledizione, almeno secondo tantissime opinioni,cessione di Roberto Carlos: da allora tantipreti del ruolo più o meno fortunati si sono alternati nell', ma senza ottenere grande successo., senti Tronchetti Provera: “Suning ha confermato l’impegno con i ...

ItaSportPress : Inter, piace Augello della Sampdoria - - ccaarmencita : RT @tommizeta_: E lui 'no no, non potrei mai, siete anche una bella squadra (AAA GLI PIACE LA MIA SQUADRA). Solo dell'Inter parlo male', e… - kravotz : @Lele_17 @WannaBeCapiscer A me piace tantissimo fin dai tempi dell'Inter..???? Ma questa sua tendenza a sparire se n… - cfada76daa7c418 : @FootballAndDre1 Perché piace distruggere l'inter mediaticamente - MaryPayne9444 : RT @tommizeta_: E lui 'no no, non potrei mai, siete anche una bella squadra (AAA GLI PIACE LA MIA SQUADRA). Solo dell'Inter parlo male', e… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter piace Verona, Juric: 'Benevento esperto e difficile, classifica buona ma non bisogna rilassarsi' I singoli?" Genoa, Criscito: "Per tornare ho detto no ad Inter e rinnovo Zenit" Cagliari, Semplici: ... ecco il 24esimo turno Benevento, Inzaghi: "Roma con il miglior calcio, Fonseca mi piace. Il derby?...

Inter, novità su Martial Come scrive il Daily Express , il francese, monitorato dall'Inter, è sul mercato e se dovesse arrivare un nuovo centravanti, come Haaland, che piace ai Red Devils , l'ex Monaco partirà.

Inter, piace un attaccante del Siviglia Calciomercato.com L'ottimismo dell'Inter Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Inter, novità su Martial 1 Nel mirino di Conte, Anthony Martial può lasciare il Manchester United in estate. Come scrive il Daily Express, il francese, monitorato dall’Inter, è sul mercato e se dovesse arrivare un nuovo centr ...

I singoli?" Genoa, Criscito: "Per tornare ho detto no ade rinnovo Zenit" Cagliari, Semplici: ... ecco il 24esimo turno Benevento, Inzaghi: "Roma con il miglior calcio, Fonseca mi. Il derby?...Come scrive il Daily Express , il francese, monitorato dall', è sul mercato e se dovesse arrivare un nuovo centravanti, come Haaland, cheai Red Devils , l'ex Monaco partirà.Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...1 Nel mirino di Conte, Anthony Martial può lasciare il Manchester United in estate. Come scrive il Daily Express, il francese, monitorato dall’Inter, è sul mercato e se dovesse arrivare un nuovo centr ...