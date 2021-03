Il Club Del Libro Nerd – IT di Stephen King

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ilrecensito oggi dal nostro “” è IT di, pubblicato per la prima volta nel 1986. L’edizione letta è quella Sperling&Kupfer (2005 – 1238 pagine), la cui traduzione è stata affidata a Tullio Dobner. IT – La Trama La storia si svolge in due periodi diversi, intervallati tra loro da 27 anni di distanza. Ottobre 1958, un misterioso pagliaccio di nome Pennywise inizia a mietere vittime nella cittadina di Derry (Maine – USA). Il primo a farne le conseguenze è Georgie Denbrough, nel tentativo di recuperare la sua barchetta di carta da un canale di scolo. Georgie è il fratellino minore di uno dei protagonisti, Bill Denbrough, il quale a sua volta, insieme al suo gruppo di amici (I Perdenti) composto da Ben Hanscom, Eddie Kaspbrak, Richie Tozier, Sto Uris, Beverly Marsh e Mike Hanlon, verranno ...

