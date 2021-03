Ibrahimovic tra infortunio e Sanremo: il programma per Milan Udinese (Di lunedì 1 marzo 2021) L’infortunio subito ieri contro la Roma non cambia il programma di Zlatan Ibrahimovic per la giornata di mercoledì, quando ci sarà Milan Udinese Comincia la settimana festival di Zlatan Ibrahimovic. L’infortunio di ieri contro la Roma non cambia i piani dello svedese per la giornata di mercoledì. Ad oggi, come concordato, l’attaccante del Milan sarà ospite del Festival di Sanremo sono attraverso un collegamento e dunque seguirà i suoi compagni a San Siro per il match con l’Udinese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) L’subito ieri contro la Roma non cambia ildi Zlatanper la giornata di mercoledì, quando ci saràComincia la settimana festival di Zlatan. L’di ieri contro la Roma non cambia i piani dello svedese per la giornata di mercoledì. Ad oggi, come concordato, l’attaccante delsarà ospite del Festival disono attraverso un collegamento e dunque seguirà i suoi compagni a San Siro per il match con l’. Leggi su Calcionews24.com

