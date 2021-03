Giallo sulla morte di Denis Bergamini, l’ex fidanzata è indagata a 32 anni di distanza (Di lunedì 1 marzo 2021) Un colpo di scena su Denis Bergamini. l’ex fidanzata risulta indagata per la morte dell’ex calciatore del Cosenza avvenuta il 18 novembre del 1989 sulla strada statale 106 Jonica, nei pressi di Roseto Capo Spulico. La donna è accusata di concorso in omicidio. La ricostruzione Isabella Internò, 51enne può contare su venti giorni di tempo per preparare la memoria difensiva. Secondo quanto ricostruito si ipotizza che Bergamini possa essere stato prima narcotizzato e poi asfissiato, infine posto sull’asfalto perché fosse investito. Il movente sarebbe di tipo amoroso dopo la rottura del rapporto con l’indagata. Sono state invece archiviate le posizioni di Luciano Conte, poliziotto e marito della Internò che inizialmente era ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) Un colpo di scena surisultaper ladelcalciatore del Cosenza avvenuta il 18 novembre del 1989strada statale 106 Jonica, nei pressi di Roseto Capo Spulico. La donna è accusata di concorso in omicidio. La ricostruzione Isabella Internò, 51enne può contare su venti giorni di tempo per preparare la memoria difensiva. Secondo quanto ricostruito si ipotizza chepossa essere stato prima narcotizzato e poi asfissiato, infine posto sull’asfalto perché fosse investito. Il movente sarebbe di tipo amoroso dopo la rottura del rapporto con l’. Sono state invece archiviate le posizioni di Luciano Conte, poliziotto e marito della Internò che inizialmente era ...

