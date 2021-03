Genovese: "Quelle ragazze d'accordo col mio sistema" (Di lunedì 1 marzo 2021) Nino Materi Otto donne accusano il manager di violenza. Lui si difende: "Chi si drogava era consenziente" La linea difensiva di Alberto Genovese corre su due fronti: il primo si fonda sull'«incapacità» di essere pienamente cosciente delle proprie azioni violente; il secondo si basa sulla «capacità» delle sue vittime di comprendere di essere all'interno di un «sistema» (a base di droga e sesso) che le ragazze erano «libere di accettare o meno». Un combinato disposto che i legali di Genovese auspicano possa portare, in sede processuale, all'alleggerimento dei molteplici capi di imputazione (violenza sessuale, lesioni, sequestro di persona e spaccio) che gravano sul 43enne manager milanese in carcere dal 6 novembre dopo la denuncia di una 18enne rimasta in balìa dell'uomo per un giorno intero. In occasione ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Nino Materi Otto donne accusano il manager di violenza. Lui si difende: "Chi si drogava era consenziente" La linea difensiva di Albertocorre su due fronti: il primo si fonda sull'«incapacità» di essere pienamente cosciente delle proprie azioni violente; il secondo si basa sulla «capacità» delle sue vittime di comprendere di essere all'interno di un «» (a base di droga e sesso) che leerano «libere di accettare o meno». Un combinato disposto che i legali diauspicano possa portare, in sede processuale, all'alleggerimento dei molteplici capi di imputazione (violenza sessuale, lesioni, sequestro di persona e spaccio) che gravano sul 43enne manager milanese in carcere dal 6 novembre dopo la denuncia di una 18enne rimasta in balìa dell'uomo per un giorno intero. In occasione ...

RobertoDorini : @nonelarena basta #Giletti a forza di parlare di droga gli è entrata nel naso pure a lui. Le lacrime di #Ylenia mi… - renzamarcello : Dala gogna telematica si evince che: Genovese fa più paura del mostro di Firenze e DEVE rispondere del primo strupr… - aAnnanka : @dantegiumanini @Andrea73778174 il genovese pare quasi sardo contutte quelle u!!?????? - l_f_a : @Daniele_Manca @guastellag Questo Genovese è un mascalzone che andrebbe punito in modo esemplare. Che dire poi di q… - GiorgioByG : @48482f1fe4c9458 Un vero genovese, a 54 anni, non è in quelle condizioni! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Genovese Quelle Alberi per il futuro, dal Rotaract CVS tre essenze per Sabbioneta Sabato mattina tre di quelle essenze promesse sono state piantate. Un olmo nella scuola dell'...erano presenti la fiduciaria del plesso Daniela Sarzi Sartori coadiuvata dalle maestre Silvia Genovese e ...

Genovese svela il suo 'sistema' ... tra Milano e Ibiza, anche quelle ragazze da lui "selezionate" facevano parte "di quel mondo" fatto di "piatti" di droga e ne erano "consapevoli". Così Alberto Genovese si è difeso ieri dalle nuove ...

Le chat di Genovese: "Le donne? A 24 anni già vecchie" IL GIORNO Genovese svela il suo "sistema" giustizia Frequentando le sue feste, tra Milano e Ibiza, anche quelle ragazze da lui "selezionate" facevano parte «di quel mondo» fatto di «piatti» di droga e ne erano «consapevoli». Così Alberto Geno ...

Alberto Genovese e le ragazze per le feste: «Selezionate» con foto e video dai suoi collaboratori Le «invitate» alle feste di Terrazza Sentimento dovevano essere magre, belle e pronte a drogarsi. Dopo la foto arrivava l’invito. Durante i party solo lui poteva avere rapporti ...

Sabato mattina tre diessenze promesse sono state piantate. Un olmo nella scuola dell'...erano presenti la fiduciaria del plesso Daniela Sarzi Sartori coadiuvata dalle maestre Silviae ...... tra Milano e Ibiza, ancheragazze da lui "selezionate" facevano parte "di quel mondo" fatto di "piatti" di droga e ne erano "consapevoli". Così Albertosi è difeso ieri dalle nuove ...giustizia Frequentando le sue feste, tra Milano e Ibiza, anche quelle ragazze da lui "selezionate" facevano parte «di quel mondo» fatto di «piatti» di droga e ne erano «consapevoli». Così Alberto Geno ...Le «invitate» alle feste di Terrazza Sentimento dovevano essere magre, belle e pronte a drogarsi. Dopo la foto arrivava l’invito. Durante i party solo lui poteva avere rapporti ...