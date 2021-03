Frosinone-Monza, Brocchi: “Match complicato, un piacere ritrovare Nesta. Tutto sulle condizioni di Balotelli” (Di lunedì 1 marzo 2021) Parola a Cristian Brocchi.A 24 ore dal via della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, il tecnico del Monza è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone dell’ex compagno Alessandro Nesta. Di seguito, le parole dell'allenatore originario di Milano, che mette in guardia i suoi calciatori sulla gara del "Benito Stirpe"."Non credo alle squadre in difficoltà perché ogni partita fa storia a sé. Mi aspetto un Frosinone arrabbiato e determinato che metterà in campo tanta voglia di invertire la rotta e spero che i miei ragazzi si facciano trovare pronti dal punti di vista energetico ed emotivo per affrontare una squadra forte in un Match complicato e bello. Nesta? Mi farà piacere ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Parola a Cristian.A 24 ore dal via della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, il tecnico delè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ildell’ex compagno Alessandro. Di seguito, le parole dell'allenatore originario di Milano, che mette in guardia i suoi calciatori sulla gara del "Benito Stirpe"."Non credo alle squadre in difficoltà perché ogni partita fa storia a sé. Mi aspetto unarrabbiato e determinato che metterà in campo tanta voglia di invertire la rotta e spero che i miei ragazzi si facciano trovare pronti dal punti di vista energetico ed emotivo per affrontare una squadra forte in une bello.? Mi farà...

