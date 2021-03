F1, Charles Leclerc: “Quando ho esordito nel Circus ero intimidito. Sono cresciuto senza sottovalutare nessuno” (Di lunedì 1 marzo 2021) Charles Leclerc si appresta a vivere un’annata molto intensa con la Ferrari. Il monegasco e la Rossa devono cancellare una stagione di grandi sofferenza, nella quale le grosse criticità prestazionali della monoposto hanno portato anche lo stesso pilota nativo del Principato a rischiare più del dovuto per guadagnare delle posizioni. Leclerc, da questo punto di vista, si è un po’ raccontato in un’intervista concessa a MotorsportWeek.com, sottolineando quanto sia stato complicato all’inizio adattarsi alla nuova categoria, lui che si era laureato campione in F2: “All’inizio ho fatto fatica e confrontarmi in pista non era semplice. Mi sentivo un po’ intimorito. Andando avanti, mi Sono abituato e ogni volta che ho lottato con un pilota non mi Sono mai chiesto che cosa avesse fatto precedentemente. Ho sempre ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021)si appresta a vivere un’annata molto intensa con la Ferrari. Il monegasco e la Rossa devono cancellare una stagione di grandi sofferenza, nella quale le grosse criticità prestazionali della monoposto hanno portato anche lo stesso pilota nativo del Principato a rischiare più del dovuto per guadagnare delle posizioni., da questo punto di vista, si è un po’ raccontato in un’intervista concessa a MotorsportWeek.com, sottolineando quanto sia stato complicato all’inizio adattarsi alla nuova categoria, lui che si era laureato campione in F2: “All’inizio ho fatto fatica e confrontarmi in pista non era semplice. Mi sentivo un po’ intimorito. Andando avanti, miabituato e ogni volta che ho lottato con un pilota non mimai chiesto che cosa avesse fatto precedentemente. Ho sempre ...

