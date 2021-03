Covid | Miozzo | ‘scuole chiuse in zone rossa | ci saranno evoluzioni’**

MediasetTgcom24 : Miozzo: 'Nelle zone rosse le scuole resteranno chiuse' #covid - sissiisissi2 : RT @MediasetTgcom24: Miozzo: 'Nelle zone rosse le scuole resteranno chiuse' #covid - Nuvolina22 : RT @MediasetTgcom24: Miozzo: 'Nelle zone rosse le scuole resteranno chiuse' #covid - dall_acq : RT @MediasetTgcom24: Miozzo: 'Nelle zone rosse le scuole resteranno chiuse' #covid - tizianacampodon : RT @SkyTG24: #Coronavirus, le news. Il tasso sale al 7,7%. Il capo del #Cts Agostino Miozzo: 'Scuole chiuse in zona rossa'. Gli aggiornamen… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Miozzo

Affaritaliani.it

"Martedì ci sarà un'altra riunione" dice il coordinatore del Cts Agostinoall'uscita da Palazzo Chigi al termine della cabina di regia in vista del nuovo dpcm. A quanto si apprende, il ...Aumentano ancora le terapie intensive (+58) e i ricoveri nei reparti(+474). Il tasso di positività sale al 7.7 %. Il ministro della Salute ha sottolineato come 'da tutte le regioni arrivano segnalazioni di una curva che risale. Si delinea, intanto, il nuovo ...Lo dice il coordinatore del Cts Agostino Miozzo all'uscita da Palazzo Chigi al termine della cabina di regia in vista del nuovo dpcm Covid. A quanto si apprende, il nuovo dpcm con le misure sul Covid ..."Domani ci sarà un'altra riunione". Lo dice il coordinatore del Cts Agostino Miozzo all'uscita da Palazzo Chigi al termine della cabina di regia in vista del nuovo dpcm Covid. A quanto si apprende, i ...