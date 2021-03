Covid: Draghi nomina Generale Figliuolo nuovo commissario emergenza (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Il Presidente del Consiglio, Mario, hato ildi Corpo d'Armata Francesco Paolostraordinario per l'-19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolareper il Paese. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

matteosalvinimi : “Grazie al governo Draghi e grazie alla Lega per la battaglia a favore di chi è in difficoltà economica a causa del… - lucianonobili : Quando @matteorenzi, quattro mesi fa, proponeva di affidare all’esercito il piano vaccini siamo stati, come sempre… - riotta : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo #Figliuolo nu… - vito_batt : RT @danieledv79: Coronavirus, Draghi nomina il Generale Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19… - VivaTrentino : RT @DonaConzatti: Com’è che dicevano? “Il Governo Draghi sulla gestione della pandemia va in continuità”! Sì davvero anche il #generalefigi… -