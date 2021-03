(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico, ha lasciato da pochi minuti Palazzo Chigi, uscendo in auto dal retro della presidenza del Consiglio, intercettato dalle telecamere., che è anche responsabile della campagna vaccinale, è stato circaa P.Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LegaSalvini : ?? IL GIORNALE: 'CAMBIA L'ARIA SUL COVID. VIA BORRELLI, ARCURI TREMA' - LegaSalvini : #SALVINI: 'LICENZIARE #ARCURI. APRIRE RISTORANTI, PALESTRE E TEATRI' - Adnkronos : #Covid, Arcuri mezz'ora a Palazzo Chigi - rickshady : RT @petunianelsole: Fermi tutti ! **COVID: ARCURI MEZZ'ORA A P.CHIGI** - GabrieleCarrer : RT @petunianelsole: Fermi tutti ! **COVID: ARCURI MEZZ'ORA A P.CHIGI** -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Arcuri

Il Tempo

Il governo nomini subito un nuovo responsabile, al posto di #, che si occupi di ...Partita sperimentazione vaccino italiano Takis " Al via la sperimentazione del vaccino tutto italiano anti...... il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi e il presidente dell'Aifa Giorgio Palù e il commissario straordinario Domenicoè emersa la possibilità di coinvolgere i siti di produzione ...«Le forze le abbiamo in casa e continuiamo a ignorarle. Un sistema sanitario che si rispetti si costruisce in primis con professionisti adeguatamente retribuiti» ...Allargare la platea dei destinatari del vaccino anti Covid agli studenti abruzzesi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. È la richiesta del governatore Marco Marsilio ad Arcuri e Speranza.